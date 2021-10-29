Ev parfümü nasıl yapılır?

Güzel kokunun sebeplerinden biri sprey veya aromalı mumdur. Ancak spreyler, akciğerlere zararlı ve bazen sağlıklı olmayan maddeler içerebilir. Vereceğimiz tarifle pratik, kolay ve doğal ev yapımı parfümle sağlıklı bir alan ve güzel kokan bir ortam oluşturabileceksiniz.

Malzemeler

Portakal

Limon

Deniz tuzu

Nane, karanfil

Hazırlanışı

Portakal ve limon kabuklarının içlerini güzelce temizleyin. Ardından içlerine sırası ile deniz tuzu, nane ve karanfil ekleyin. Bu kadar basit bir tarifle odanızın güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.