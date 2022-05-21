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Ekonomi Ev kiralarıyla ilgili bomba iddia! Hükümet yakında bunu yapacak
Ekonomi

Ev kiralarıyla ilgili bomba iddia! Hükümet yakında bunu yapacak

Enflasyondaki yüksek artışın ardından başta büyükşehirler olmak üzere pek çok şehirde kira artışları vatandaşları ödeyemez hale getirdi, tahliye davaları başladı. Türkiye'de de Hollanda'daki gibi kiralara tavan fiyatın uygulanabileceği konuşulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 13:48:00 -
Ev kiralarıyla ilgili bomba iddia! Hükümet yakında bunu yapacak

Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale edeceğinin haberi gündeme oturdu. 

Buna göre Hollanda’da ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek.

Odatv’nin haberine göre benzer bir uygulama Türkiye’de de gerçekleştirilecek. Külliye’de yapılan çalışma sonucunda Türkiye genelinde artan kiralarla ilgili birçok şehirde çalışmalar yapılıyor. 

Hükümet son zamanlarda artan ev kiraları konusunda tavan fiyat çalışmalarına hız verdi. 

 

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