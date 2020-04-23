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Aktüel

Ev karantinasından kaçan aile jandarmaya yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 14 günlük ev karantinasından kaçan aynı aileden 2 kişi yakalandı.

2020-04-23 15:59:02 -
Ev karantinasından kaçan aile jandarmaya yakalandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 14 günlük ev karantinasından kaçan aynı aileden 2 kişi yakalandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Ovaazatlı Mahallesinde kontrol yapan jandarma ekipleri, 14 günlük ev karantinasında olan aynı aileden A.B. (36) ile S.B. (58)’yi dışarıda gördü.


Şüpheli hareketlerde bulunan şahısların kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri, şahısların karantinada olduğunu ve ilçe merkezine akrabalarının yanına gideceğini tespit etti. Her iki şahsa 3 bin 18 TL para cezası kesen ekipler, A.B ve S.B’yi sağlık kontrollerinin yapılması ve yeniden karantinaya alınmaları için hastaneye teslim etti.

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