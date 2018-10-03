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Ev işi yapmak yumurtalık kanserinden koruyormuş

Tıp dünyası ev işleri yapmanın, kadınlarda yumurtalık kanseri riskini azaltabileceğini konuşuyor...

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
Ev işi yapmak yumurtalık kanserinden koruyormuş

Avustralyalı ve Çinli bilim adamlarının, Uluslararası Kanser dergisinde yayımlanan araştırmalarının sonucuna göre, toz almak ve elektrik makinesiyle evi süpürmek yumurtalık kanserinin önlenmesine yardımcı olabiliyor.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden araştırma grubunun başkanı Colin Binns, 2 yıl boyunca 900 Çinli kadın üzerinde yapılan çalışmaları sonucunda, artan fiziksel faaliyetin yumurtalık kanseri riskini azalttığını gösterdiğini bildirdi.

Binns, ancak günde 3-4 saatlik ev işinin, tam anlamıyla bir egzersiz olacağını ve yumurtalık kanserinden korunmayı artıracağını belirtti.

Bu araştırmanın, egzersizin yumurtalık ve rahim kanserinin oluşmasının önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin önceki tartışmalı fikri desteklediğini kaydeden Binns, ''Sebebi, egzersiz yapmanın vücutta yağ oluşumunu engellemesi ya da bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olması olabilir'' dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:15
  1. ev işi
  2. yumurtalık kanseri
  3. ev işi yapmanın faydaları

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