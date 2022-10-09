Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz

Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor. Bakanlık, Belediyeler ve sosyal kurumlar tarafından yapılan yardımlar büyük önem arz ediyor. Geçim probleminin sirayet ettiği her hane için çeşitli yardımlar da aktif olarak yapılıyor.

KADINLAR DAHA ÇOK YARARLANIYOR

Özellikle eşi vefat eden kadınlara bu anlamda pozitif ayrımcılık yapıldığı belirtilerek sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60’tan fazlasını da kadınlar oluşturduğu gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar daha çok yararlandığı bildirildi.

Bunun dışında, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte de çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği de sağlanıyor. Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturduğu belirtilerek Bakanlığın Belediyeler ve sosyal kurumlar tarafından yapılan yardımlar büyük önemli olduğu geçim probleminin sirayet ettiği her hane için çeşitli yardımlar da aktif olarak yapıldığı aktarıldı.

KADINLARA 1.400 TL ÖDEME

Konu ile ilgili olarak Ölüm, dul, engelli, doğum, kömür, giyecek, bakım, gıda, elektrik, doğalgaz, sosyal ve maddi yönden eksiklik hissedilen pek çok durum için yarımlar bunulurken son dönemde ev hanımları için yapılan maddi yardımlara ilgi oldukça yüksek.

Eşi vefat eden ve doğum yapan ev hanımları için gerçekleştirilen yardımlar ile ilgili detaylar da belli oldu. kamupersoneli'nin haberine göre; Son resmi nikâhlı eşi vefat eden ev hanımları için bakanlık tarafından 2 ayda bir olmak üzere 1.000 TL maaş bağlanmakta. Doğum yapmış ve çocuğu 0-2 yaş grubunda olan ev hanımlarına ise 400 TL yardım yapılmakta.

Ev hanımlarının bu yardımdan yararlanmak için yapması gerekenler ise en yakın Sosyal Yardım Vakfına başvurması. Hak kazanan vatandaşlara ise ücretler kimlik numaraları üzerinden PTT şubelerine yatırılmaktadır.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Resmi nikahlı eşi vefat eden kadınların muhtaçlık aylığını alabilmesi için emekli maaşı almaması ve eşin vefatından önce boşanmamış olması gerekiyor. Desteği alabilmek için hanede yaşayan kişilerden herhangi birisinin sosyal güvencesi olmamalı ve hanedeki kişi başına aylık gelir 1.833 lirayı aşmamalı. Bunun dışında kadınlara sağlanan diğer bir aylık türü de 'muhtaçlık aylığı'. 170 binden fazla kadın bu yardımı alıyor.

İlginizi çekebilir → Bugün çeyrek altın ne kadar? 24 ayar altın, gram fiyatı kaç TL 2022? 9 Ekim güncel canlı altın fiyatları → TIKLAYINIZ