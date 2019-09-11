Ev hanımları nasıl emekli olabilir 2019

Bütün yaşamı boyunca evde ailesi için çalışıp didinen hanımlar günün birinde emekli olup olamayacaklarını düşünür. İşte, "Ev hanımları nasıl emekli olabilir?" sorusunun cevabı...

Değişen zaman kadınların da iş hayatı içerisinde aktif olarak rol almasına olanak sağlıyor. Ancak çoğu zaman hanımlar kariyerlerinden ziyade çocuklarını büyütebilmek için önceliği evlerine veriyor. Hal böyle olunca da bütün bir hayatı boyunca ev hanımı olan kadınlar günün birinde emekli olup olamayacaklarını merak ediyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte, ev hanımlarının emekliliği hakkında tüm detaylar.

Ev hanımları nasıl emekli olabilir?

Ev hanımlarının emekli olması bir hayal değildir. Sigortasız ev çalışanı olarak belirtilen ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabilirler.

İşte, ev hanımlarının sigortalı olması için gereken şartlar!

Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,

Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,

18 yaşından büyük olmak,

Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.

En son maddeyi açmak gerekirse bir gayrimenkulünüz var ve bu gayrimenkul üzerinden kira alıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olamıyorsunuz. Kısacası gelir vergisine tabi olmamanız şartı aranıyor. Fakat evinizde el işi, dikim vb. işler ile uğraşıp para kazanıyorsanız, bu sigorta türünden faydalanmanızda herhangi bir sakınca bulunmuyor.

Ev hanımları emeklilik için nereye başvuru yapmalı?

Başvuru için, herhangi bir vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazılı bir belge almak gerekiyor. Daha sonrasında “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” doldurularak, kimlik fotokopisi ile başvuru yapılabiliyor.

Ev hanımları ne zaman emekli olabilir?

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekiyor.

Bu sigorta türünden yararlanmanın şartlarından birincisi gün sayısını doldurmuş olmaktır. Sigortaya başvurulan tarihten itibaren 25 yıl boyunca prim ödemesi yapılması gerekiyor. Bu süre toplu ödeme yöntemi ile kısaltılamıyor.

Diğer bir şart ise 25 yıllık prim ödemesi doldurulmuş olsa bile 58 yaşına kadar beklemek gerekiyor. 30 yaşında başvuru yapan bir kişi, 25 yıl boyunca primini ödese dahi 55 yaşında emekli olamıyor, 58 yaşını beklemesi gerekiyor.

Ev hanımlarına birtakım kolaylıklar da bu sigorta türünde mevcuttur. Yaşa bağlı olarak 25 yıl yani 9000 gün prim ödemek yerine, 5400 gün yani 15 yıl prim ödeyerek 61 yaşında da emekli olunabilir. Kişiye bu iki seçenekten hangisi uygun geliyor ise onu seçebiliyor.

Ayrıca, sigorta başlangıcı yaptıktan sonra çalışmak için engel bulunmuyor. Sadece başvuru yapılan esnada çalışmıyor olma şartı geçerlidir. Eğer, emekli olmadan önce son 3,5 yıl sigortalı olarak çalışılırsa, ödenmesi gereken prim gün sayısı 7200 güne yani 20 yıla düşüyor.