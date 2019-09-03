Ev hanımları güçlerini birleştirdi, Mehmetçik için karakola kütüphane kurdu

İzmirli hayırsever 9 ev hanımı, “Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız” adını verdikleri grup çatısı altında toplanan toplanarak Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma Karakolu’na kütüphane kurdu.

Yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelerek “Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız” adını verdikleri grubu kuran İzmirli ev hanımları, güçlerini birleştirerek Türkiye’nin dört bir yanına gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Daha öncesinde eşlerinin de desteğini arkalarına alarak kendi bütçeleriyle birçok hayır işine imza atan ev hanımları, bu kez ise Doğu ve Güneydoğu’da gönül köprüleri kurmak için kollarını sıvadı. Doğu Anadolu’daki ilk hayır işine Van, Ağrı, Bitlis ve Siirt ile başlayan ev hanımları, bu kapsamda Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Jandarma Karakolu’na içerisinde yaklaşık bin adet kitabın yer aldığı kütüphane kurdular. Kuruluş öncesi Şehit Jandarma Komando Er Ömer Ulutaş ve Şehit Jandarma Komando Er Bülent Bayram’ın adının verildiği kütüphaneyi kendi elleriyle boyayan hanımlar daha sonra kütüphanenin içini kitaplarla doldurarak açılışa hazır hale getirdi.

“Kütüphane törenle açıldı”

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ve ilçe protokolü, “Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız” grubu temsilcileri ve Mehmetçiğin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile bin bir emekle yaklaşık 3 aylık bir sürede kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış programı kapsamında açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi hizmete açan Gevaş İlçeKaymakamı İshak Çınar, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, açılmasında emeği geçen gurup üyelerine teşekkürlerini iletti.

“Karşılık beklemeden gönül köprüleri kurmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor”

“Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız” grubu üyesi Mine Kapı ise, grup olarak böyle anlamlı bir işe imza attıkları için mutlu olduğunu ifade etti. Kütüphanenin kuruluş aşamasında destek olan herkese teşekkürlerini ileten Mine Kapı, “Bizler 10 yıl önce ev hanımı olan arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu grubumuzu kurduk. Çünkü; evde oturmak yerine bu tür hayır işleri yapmak ve karşılık beklemeden gönül köprüleri kurmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu yüzden bizlerde yaklaşık 10 yıldır sadece kendi bütçelerimizle, güçlerimizi de birleştirerek bu tür hayır işlerine imza atıyoruz. Türkiye’nin birçok il, ilçe ve köylerinde kıyafet yardımları, yılda iki kez toplu sünnet şöleni yapıyoruz, ana sınıfı olmayan okullarda ana sınıfları kuruyoruz, hastanelerde kapalı oyun parkları, faaliyet salonları, emzirme odaları kuruyoruz. Düğün yapamayan nişanlı çiftlerin düğünlerini yapıyoruz. Daha öncesinde birçok farklı ilde bu tür çalışmalarımız oldu. Şuanda da Doğu ve Güneydoğu illerimiz için bu tarz projelerimiz var. Bu anlamda ilk projemiz olan kütüphane projemizi, Yoldöndü Jandarma Karakolu’na kütüphane kurarak gerçekleştirdik. Buradaki askerlerimiz, evlatlarımız bu kütüphaneden istifade edebilecek. Bizler için yeri geldiğinde canını feda eden evlatlarımız için ne yapsak azdır. Şimdilik elimizden bunlar geldi ve bunu gerçekleştirdiğimiz içinde çok mutlu olduk. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Sırada Bitlis, Ağrı ve Siirt var”

Bölgede gerçekleştirecekleri diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Mine Kapı, “Bölgedeki çalışmalarımız Yoldöndü Jandarma Karakolu’na kütüphane projemizle sınırlı kalmayacak. Uzun bir süredir, Van, Ağrı, Bitlis ve Siirt illerimiz içinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda daha öncesinde de farklı il ve ilçelerde yardım organizasyonları ve buna benzer birçok faaliyetimiz oldu. İnşallah bölge faaliyetleri kapsamında 8 Eylül’de Bitlis’in Tatvan ilçesinde toplu sünnet şölenimiz olacak. Bunun için gerekli tüm izin, çalışma ve programımızı tamamladık. Bunun yanı sıra Ekim ayında Ağrı Doğu Beyazıt cezaevindeki mahkum kadınların yanındaki çocuklarına kapalı oyun parkı ve faaliyet salonu kuracağız. Bunun yanında Siirt ilimiz için Pervari ve Kurtalan ilçelerinde gelinlik ve nişanlık mağazası kuracağız. Burada maddi durumu düşük olan çiftler ücretsiz bir şekilde gelinlik ve nişanlığını gelip alabilecekler. İnşallah bu projelerimizin hepsi bu yıl tamamlanıp hizmete açılacak. Ben bu vesile ile bir kez daha katkı sunan grup üyelerimize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm bu çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.