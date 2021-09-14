Ev hanımları dikkat! Yüzüne patladı, vücudunda yanıklar oluştu

Pasinler ilçesinde ikamet eden Münevver Samancı, düdüklü tencerede çorba yapmak istedi. Tencerenin patlamasıyla sıcak çorba, Samancı’nın yüzünü yaktı.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Münevver Samancı (46), yeni aldığı düdüklü tencerede çorba pişirmek istedi. Çorbanın kaynamasıyla düdüklü tencerenin kapağı fırladı, sıcak çorba etrafa saçıldı. Tencerenin kapağı, Samancı’nın omzuna çarptı.

Vücudunda yanıklar oluştu

Sıcak çorba ise kadının yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklara neden oldu.

Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samancı, ilk müdahalesinin burada yapılmasının ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

“Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum”

Yüzü sarılarak tedavi altına alınan kadın, yaşadıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Düdüklüyü ocağa koydum. Kaynayınca kapak fırladı ve üzerime geldi. Çorba üzerime döküldü. Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim. Gözlerim çok şişti, biraz daha iyi durumda. Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum.”