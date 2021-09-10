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Sağlık Ev hanımları dikkat! Konservedeki bu ihmal ölüme yol açıyor
Sağlık

Ev hanımları dikkat! Konservedeki bu ihmal ölüme yol açıyor

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte vatandaşlar salça yapımına başlarken uzmanlar konservelerle ilgili tehlikeye dikkat çekti. İyi pişirilmeden konservelere konulan ürünlerde oluşan bakterilerin ölümlere yol açabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 23:15:00 - 2021-09-10 23:19:50
Ev hanımları dikkat! Konservedeki bu ihmal ölüme yol açıyor

Ülkemizde kış dönemine girilmesiyle birlikte başta Anadolu olmak üzere tüm kentlerimizde kışlık salça ve biber hazırlığı başladı. Vatandaşlar, kış aylarında kolay ulaşım sağlayabilmek adına hazırladıkları salçaları konserve kutularında saklayacak. Ancak hem marketteki hem de evde hazırlanan konservelerdeki "bakteri" tehlikesi dikkat çekiyor. İşin uzmanı, zamanında müdahale olmaması durumunda öldüren bakteriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Doğru hazırlanması gerekiyor

Domates başta olmak üzere mevsimlik meyve ve sebzeleri mevsim dışında da tüketmek ve geleneksel yöntemlerle kendi konservelerini yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hayati kurallar bulunuyor. Doğru yöntem ve koşullarda hazırlanmayan konserveler ölümcül zehirlenmelere neden olabiliyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, doğru hazırlanmayan konservelerde meydana gelebilecek risklere dikkat çekti.

"Kapakta şişkinlik ve sızıntı olmamalı"

Doç. Dr. Uzel, konserve gıdalar hazırlanırken tüketicilerin uyması gereken hijyen koşullarını şöyle anlattı:

"Tüketiciler özellikle sebze türü gıdaların kurutulması ya da dondurularak tüketilmesi gibi alternatif metotları da denemeli. Evde hazırlanması tercih edilen konserveler için cam kavanozlar kullanılmalı, plastik ambalajlar kullanılıyorsa mutlaka onaylı malzeme olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca, şekli bozulmuş ve paslı olan kapaklar kesinlikli kullanılmamalı.

Kapaklar en az 15-20 dakika kaynatılmalı ve her kullanımda yenilenmeli. Gıdalar, asitlik derecesine uygun olan sıcaklık ve süre kombinasyonunda pişirilmeli. Kavanozda kapakta şişkinlik ve sızıntı olmamalı. Dışa doğru bombe şeklinde şişme yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konservelerin tüketilmemesi gerekir. Tatta bozulma her zaman net olarak anlaşılamayacağı için gerekli tedbirler alınmalıdır. Eğer konservelenmiş gıda marketten satın alınıyorsa son kullanma tarihi, etiket ve resmi kurum izin beyanları dikkatlice kontrol edilmeli. Hasar görmüş, dışa doğru bombe yapmış, paslanmış, sızıntısı olan ambalajlar ve kapağı açılınca fışkırma yapan konserveler kesinlikle tercih edilmemeli."

Belirtileri 72 saat sonra çıkıyor

Botulismus vakası hakkında da bilgi veren Ruhan Aşkın Uzel, "Botulismus zehirlenmesine 'clostridium botulinum' adı verilen bir bakterinin toksini neden oluyor.  Clostridium botulinum, basınç ve sıcaklığa dayanımı yüksek olan dirençli bir mikroorganizma. Bu tip zehirlenmeye neden olan etmenlerin başında, konservelerin büyük bir kısmının yetersiz sürede, gerekenden daha düşük sıcaklıkta, dolayısıyla da yeterince pişirilmeden hazırlanması geliyor.

Rahatsızlık, konservenin tüketilmesini takiben kişinin direnci, ortam koşulları gibi etmenlere bağlı olarak 12 ila 72 saat sonra şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma, görmede bozukluk, kaslarda güçsüzlük gibi şikayetler ile kendini gösteriyor. Bu durumda zamanında müdahale ve doğru tedavi edilmesi gereken bir durum oluşur ki rahatsızlık görülür görülmez bireysel önlemlere başvurmadan, en kısa zamanda en yakın hastaneye başvurmak gerekli" dedi.

 

 

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