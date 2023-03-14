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Yerel Ev değil uyuşturucu tarlası
Yerel

Ev değil uyuşturucu tarlası

Bodrum'da Jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında evini uyuşturucu serasına çeviren 1 kişi kıs kıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 09:59:00 - 2023-03-14 09:59:30
Ev değil uyuşturucu tarlası

Bodrum İlçe Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Gümüşlük Mahallesi'nde ikamet eden O.F.B. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyona KOM ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri baskın yaptı. Eve giren ekipler evini uyuşturucu serasına çeviren O.F.B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada; çok miktarda skunk, 10 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 10 adet extacy hap, 7 adet yurtdışı menşeili özel üretim skunk tohumu, 15 gr kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 79 parçadan oluşan kenevir üretmek için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi, 950 ml sıvı gübre, 2 lt PH sıvı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler, 1 adet pala ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada O.F.B. isimli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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