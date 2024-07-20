Ev almak isteyenler dikkat! Konutta ibre tersine döndü!

Konut fiyatlarında reel bazda gerileme yaşanırken, kira fiyatlarında artışlar devam ediyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyatlarındaki düşüşün başlıca nedenlerini açıkladı:

1.İpotekli Konut Satışlarında Azalma: Kredi maliyetlerindeki artış nedeniyle ipotekli konut satışları azaldı. Konut kredileri şu anda yüzde 3 seviyelerinin üzerinde.

2.İnşaat Maliyetlerindeki Artış: İnşaat maliyetleri yüzde 78 oranında arttı, bu da fiyatların reel bazda düşmesine yol açtı.

3.Yabancılara Satıştaki Düşüş: Yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş yaşandı.

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4.Kira Sınırlaması: Yüzde 25 kira sınırlaması, birçok kişinin evini kiraya vermekten çekinmesine neden oldu.

Konut fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?

Milliyet'e konuşan Özelmacıklı, konut fiyatlarının yıl sonuna kadar reel bazda düşmeye devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte, kira fiyatlarında benzer bir düşüş söz konusu değil. Kira fiyatları, yenilenen sözleşmelerde oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.

Yüzde 25 kira sınırlamasının kalkması

Özelmacıklı'ya göre yüzde 25 kira sınırlamasının kalkmasının ardından piyasada kiralık daire arzında önemli bir artış gözlemlenmedi. Üç ay önce 280 bin seviyesinde olan kiralık daire arzı, şu anda 140 bin seviyelerine kadar düştü.

Bölgesel kira artışları

Doğu ve Güneydoğu illerinde kira fiyatlarında büyük artışlar yaşanıyor. Erzurum’da kiralar son 1 yılda yüzde 170 artarken, Gümüşhane’den Urfa’ya kadar birçok ilde yüzde 100’ün üzerinde artışlar görüldü.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık konut fiyatları

İstanbul: Metrekare fiyatı 230 TL, 100 metrekare daire 23 bin TL.

İzmir: Metrekare fiyatı 190 TL, 100 metrekare daire 19 bin TL.

Ankara: Metrekare fiyatı 170 TL, 100 metrekare daire 17 bin TL.