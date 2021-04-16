  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ev alev topuna döndü
Yerel

Ev alev topuna döndü

Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:31:00 -
Ev alev topuna döndü

Olay Düzce Merkeze bağlı Ovapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur Ç.’ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen tek katlı evin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti. İtfaiye ekipleri tek katlı evde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı
Medya

Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı

Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların yer aldığı ATV'de bir dizi final yapma ka..
Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...
Gündem

Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de tedbirler artırılarak 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Kısmi kapanma ile vakaların yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Aks..
ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti...
Gündem

ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan İstanbul'daki konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda cevap beklediklerini ifade e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay