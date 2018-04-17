Ev alana devletten 20 bin lira destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında 13 bin hesaba ve 81 milyon lira birikime ulaşılırken, yeni düzenlemeyle desteğin üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e, tutarının da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltilmesi ilgiyi daha da artıracak.

3 YIL SİSTEMDE KALMAK ŞART

'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Bakanlık, yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlayacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak. Sabah'ın haberine göre, bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. Sistemde 3 ve 4 yıl kalanların alacakları katkı payı miktarları ise hazırlanacak yeni yönetmelikle belirlenecek. Devlet desteği üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması dikkate alındığında, uygulamadan en kârlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı alabilecek. Uygulamanın başladığı Mayıs 2016 tarihi dikkate alındığında, konut hesaplarında biriken paralara ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.