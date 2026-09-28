EuroLeague’de dev mücadele! Anadolu Efes-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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EuroLeague’de ikinci hafta karşılaşmaları başlarken, Anadolu Efes sahasında güçlü rakibi Real Madrid’i ağırlayacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
EuroLeague'in ilk haftasında Barcelona karşısında istediği sonucu alamayan Anadolu Efes, Real Madrid mücadelesiyle sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekibin İspanyol temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmanın maç programı ve canlı yayın detayları da belli oldu.
ANADOLU EFES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague'in 2. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlıyor. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
ANADOLU EFES-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi heyecanla takip edecek.
ANADOLU EFES EUROLEAGUE'DE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
EuroLeague'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup olan Anadolu Efes, Real Madrid karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise 1 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.