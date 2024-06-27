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Dünya Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı
Dünya

Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı

Yeniakit Publisher
2024-06-27 17:42:00 - 2024-06-27 18:01:11
Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 3.266 adet füze satın alacak! Önemli karar, Almanya'dan savaş hazırlığı

Almanya savaşa mı hazırlanıyor? Bir Federal Meclis komitesi, İngiliz Brimstone 3 havadan karaya füzelerinin satın alınması için finansmanı onayladı.

Bir Federal Meclis komitesi, İngiliz Brimstone 3 havadan karaya füzelerinin satın alınması için finansmanı onayladı.

Bilgi Hartpunkt yayını tarafından paylaşıldı. Almanya MBDA'dan 3266 füze almayı planlıyor. İlk aşamada Alman ordusuna 376 milyon euro değerinde 378 füze verilecek. gagadget aktardığı haberde: Bunlardan 274'ü operasyonel kullanım amaçlı, 29'u test amaçlı ve 75'i eğitim amaçlı füzedir. Bu arada Almanya, Brimstone 3'ü Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla birlikte kullanmayı planlıyor.

 

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