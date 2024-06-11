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Teknoloji Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri... Türkiye kararlı: Eurofighter savaş uçağı satın alacak...
Teknoloji

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri... Türkiye kararlı: Eurofighter savaş uçağı satın alacak...

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:04:00 - 2024-06-11 23:33:04
Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri... Türkiye kararlı: Eurofighter savaş uçağı satın alacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya’yı ziyaret edecek. Gündemde Eurofighter savaş uçağı konusu var. İşte merak edilen Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya’yı ziyaret edecek. Daha sonra İtalyan lider ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın gündeminde Eurofighter savaş uçakları var. Yunanistan’ın F-35 hamlesine karşı Ankara, Kaan envantere girene kadar Eurofighter’lar ile dengeyi sağlamaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya’yı ziyaret edecek , 14 Haziran’da da G7 liderler zirvesine ev sahipliği yapacak İtalya’ya gidecek. Bari’de düzenlenecek G7 zirvesine ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Japonya, Fumio Kishida, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’de katılacak. Papa Francis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin yanı sıra Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin de Bari’de olması bekleniyor. Peki özellikleri neler?

EUROFİGHTER TYPHOON’UN GENEL ÖZELLİKLERİ:

Genel özellikler:
Mürettebat: 1 veya 2
Uzunluk: 15.96 m
Kanat açıklığı: 10.95 m
Boş ağırlık: 11,000 kg
Maksimum kalkış ağırlığı: 23,500 kg
Yakıt kapasitesi: 4,996 kg / 6,215 L (iç yakıt kapasitesi)
Motor: 2 × Eurojet EJ200 art yakıcılı turbofan motor – 60 kN itiş gücü, 90 kN artyakıcı ile
Performans:
Artyakıcı ile azami hız: Mach 2.3 (irtifada)
Artyakıcısız azami hız (Supercruise) : ∼ Mach 1.5
Menzil: 2,900 km (iç yakıt kapasitesi)
Muharebe menzili: 1,389 km
Servis tavanı (irtifa): 19,812 m (65,000 ft)

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