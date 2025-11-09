Eurofighter CEO’sunun Türkiye çıkışı gündemde! İsrail’i panik sardı

Eurofighter konsorsiyumunun CEO'su Jorge Tamrit Degenhardt'ın Türkiye'nin 20 uçakla yetinmeyebileceğini ve gelecekte uçak siparişinin iki katına çıkabileceğini söylemesi İsrail basınında haber oldu.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını alması İsrail gündemindeki yerini koruyor.

İsrail'in Maariv gazetesi Eurofighter konsorsiyumunun CEO'su Jorge Tamrit Degenhardt'in Breaking Defence web sitesine verdiği röportaja geniş yer verdi.

Degenhardt'ın Türkiye'nin imzaladığı 20 adet sıfır Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı anlaşması ile ilgili sözlerine değinildi.

Türkiye'nin 20 uçakla yetinmeyebileceğini ve gelecekte uçak siparişinin iki katına çıkabileceğini söyleyen Degenhardt, Türkiye ile imzalanan bu anlaşmanın Eurofighter'ın diğer ülkelere satışının da önünü açabileceğini vurguladı.

"DİĞER ÜLKELER İÇİN UYANDIRMA ÇAĞRISI"

Degenhardt, "20 uçakla başlıyoruz ancak sayı artabilir. Bu, diğer ülkelere bir sinyal gönderebilir" dedi ve 'anlaşmanın diğer ülkeler için uyandırma çağrısı' olabileceğini ekledi.

Haberde temmuz ayında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan mutabakata göre Türkiye'nin alımlarının toplam 40 uçağa kadar çıkarabileceği de hatırlatıldı.

"GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK ANLAŞMA"

Mühimmatları, yedek parça, bakım ve teknik destek unsurları ile birlikte Türkiye, 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımı ile ilgili 10.7 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

24 adet ikinci el Eurofighter savaş uçağının tedariki ile ilgili de Umman ve Katar ile görüşmelerin sürdüğü açıklanmıştı.

Bu anlaşma, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliamlarını sürdüren ve 70 bin insanın ölümüne neden olan İsrail'i rahatsız etti.

Maariv, "Türkiye'nin güç dengesini değiştirecek muazzam anlaşması" başlığını kullanarak anlaşmayı duyurmuştu.

Anlaşmanın NATO müttefikleri arasındaki savunma ilişkilerini derinleştirdiği kaydedilen haberde Eurofighter savaş uçakları için, "Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etmesine de katkı sağlayacak" denildi.

Haberde,Türkiye'nin uzun süredir Batı ile en sıcak diplomatik ilişkilerini yaşadığı belirtildi ve Ankara'nın Eurofighter uçaklarının yanı sıra ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını da envanterine katmak istediği vurgulandı.

"İSRAİL'İ ENDİŞELENDİREN ANLAŞMA"

İsrail'de yayın yapan The Renewal gazetesi, "İsrail’i endişelendiren anlaşma" başlığıyla gelişmeyi duyurdu, anlaşmanın yalnızca uçak satışını değil, aynı zamanda teknik destek ve bakım paketini de içerdiğini yazdı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise anlaşmayı 'kritik bir adım' olarak değerlendirdi.

Gazetede yer alan haberde, "Ankara, NATO bağlarını güçlendirirken Türkiye'nin hava gücünü artırma hedefinde kritik bir adım" ifadesini kullandı.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Bu gelişme, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini modernize etme sürecini hızlandıracak ve bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açacak" değerlendirmesi yer aldı.