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Eurocup MVP’si Will Thomas Zenit’te

Rus ekibi Zenit, geçtiğimiz sezon Valencia ile Eurocup şampiyonluğu yaşayan ve finallerde MVP olan 33 yaşındaki basketbolcu Will Thomas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:16
Eurocup MVP’si Will Thomas Zenit’te

Rus ekibi Zenit, geçtiğimiz sezon Valencia ile Eurocup şampiyonluğu yaşayan ve finallerde MVP olan 33 yaşındaki basketbolcu Will Thomas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


THY Euroleague’in yeni takımlarından Zenit, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Rus ekibi bu kapsamda deneyimli basketbolcu Will Thomas’ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Thomas ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Geçtiğimiz sezon Eurocup şampiyonu Valencia’da forma giyen 33 yaşındaki basketbolcu, finallerin MVP’si (En değerli oyuncusu) seçilmişti. Thomas, Valencia ile Eurocup’ta 11.8 sayı, 3.7 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Thomas ayrıca 2013 yılında Türkiye’de Pınar Karşıyaka’da oynamıştı.


Zenit bu sezon kadrosuna ayrıca Gustavo Ayon, Alex Renfroe, Colton Iverson, Mateusz Ponitka ve Anton Ponkrashov gibi isimleri de dahil etmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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