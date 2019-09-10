EURO2020 elemeleri puan durumu Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları ne zaman son durum

Türkiye EURO202 puan durumu nedir? Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları son durum haberleri. A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız Andorra’yı 1-0 yendi. EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maçı sonrası C grubu puan durumu nasıl oldu? EURO2020 elemeleri puan durumu ne oldu?

Türkiye puan durumu tablosu EURO2020 elemeleri devam ederken merak ediliyor. Türkiye Andorra maçı sonrası futbolveserler puan durumu araştırılıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu EURO 2020 elemeleri H grubunda Fransa 12 puanla lider olurken, ikinci sırada 12 puanla Türkiye yer almakta.

Hollanda bu maçla birlikte 9 puana ulaşırken, Estonya henüz puan alamadı. Hollanda beşinci maçında ise Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Estonya'da Belarus ile karşı karşıya gelecek.

Oynanan maçlar sonrası H grubunda oluşan puan durumu şöyle:

Fransa 12

Türkiye 12

İzlanda 12

Arnavutluk 6

Moldova 3

Andorra 0

Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları puan durumu

Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçları ne zaman saat kaçta?