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Ekonomi Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...
Ekonomi

Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...

Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artırımı kararı öncesi Euro yeniden doları geçti.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 09:50:00 -
Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...

Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artırımı kararı öncesi Euro yeniden doları geçti.

Dolar, 27 Ekim sabahında 18,60 bandının hemen üzerinden işlem görüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,61 lira, satış fiyatı 18,62 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,74 lira alış fiyatı, 18,79 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,0070 seviyesinde işlem görüyor.

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