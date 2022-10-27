Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...
Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artırımı kararı öncesi Euro yeniden doları geçti.
Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artırımı kararı öncesi Euro yeniden doları geçti.
Dolar, 27 Ekim sabahında 18,60 bandının hemen üzerinden işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,61 lira, satış fiyatı 18,62 seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,74 lira alış fiyatı, 18,79 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0070 seviyesinde işlem görüyor.