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Ekonomi Euro ne kadar? Euro kaç para? Euro alış satış fiyatı bugün
Ekonomi

Euro ne kadar? Euro kaç para? Euro alış satış fiyatı bugün

Serbest piyasada Euro fiyatları son günlerde hareketlilik söz konusu. Küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euro yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar, Euro kaç TL? sorusunun cevabını araştırıyor. 12 Ekim 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 15:38:00 - 2021-10-12 15:39:30
Euro ne kadar? Euro kaç para? Euro alış satış fiyatı bugün

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 9,0130’den işlem görüyor. İşte, 12 Ekim güncel döviz kurları…

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,0130 seviyesinde işlem görüyor.

Euro kuru ne kadar?

Euro kuru yükselişini sürdürüyor. Euro alış fiyatı 10,4073 TL’den işlem görürken, Euro satış fiyatı ise 10,4129 TL. Önceki kapanışı 10,4100 TL’Den gerçekleştiren Euro 0,15 % bir değer kazanndı.

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