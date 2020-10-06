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Ekonomi Euro ne kadar alış satış
Ekonomi

Euro ne kadar alış satış

Euro ne kadar? Euro bugün ne kadar? Euro ne kadar yapar? Soruları son haftalarda yükselişine yetişilemeyen Euro, özellikle de dünya genelinde halen yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Peki bugün Euro ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:43:00 - 2020-10-06 13:46:07
Euro ne kadar alış satış

Bugün 1 euro ne kadar? Güncel euro fiyat bilgisine detaylı verilere anlık olarak yeniakit’ten ulaşın. Güncel euro fiyatları, euro kuru canlı alış ve satış fiyatına sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki döviz piyasası son ne durumda? Euro ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? 

Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişine devam eden Euro, ABD Başkanı Trump’ın koronaya yakalanmasının etsiyle de piyasalardaki haraketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın taburcu olurken Başkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Piyasaların etkilendiği bir başka cephe ise Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gelişmeler. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması sonrası Azerbaycan, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için geniş çaplı operasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalar nedeniyle de piyasalar bir hayli hareketli. 

Piyasalarda son durum ne?

5 Ekim Pazartesi gününe 7.77 liradan başlarken günü 7.76 liradan kapattı. Dolar 6 Ekim Salı gününe dolar yeni güne de 7.75 liradan başlarken Euro ise 9.15 lira civarında işlem görmeye başladı. 6 Ekim Salı saat 13:40 itibariyle Euro’da 9,1616 TL’den alış yapılırken 9,1670 civarında ise satış yapılmakta.

Merkez Bankası Euro

 

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