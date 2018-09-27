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EURO 2024 oylama sonuçları belli oldu! Türkiye'ye oy veren ülkeler...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hangi ülkede düzenleneceği belli oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:12
EURO 2024 oylama sonuçları belli oldu! Türkiye'ye oy veren ülkeler...

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi. İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını Almanya'ya vermesinin ardından Alman basını hangi ülke delegelerinin Almanya'ya, hangi ülke delegelerinin Türkiye'ye oy verdiğini açıkladı. İşte Alman basınına göre o ülkeler...

ALMANYA'YA OY VERENLER

IVAN GAZIDIS (İNGİLTERE)
PETER GILLERON (İSVİÇRE)
MICHELE UVA (İTALYA)
KARL ERIK NILSSON (İSVEÇ)
DAVID GIL (İNGİLTERE)
FLORENCE HARDOUIN (FRANSA)
ZBIGNIEW BONIEK (POLONYA)
DAVOR SUKER (HIRVATİSTAN)
JOHN DELANEY (İRLANDA)
GRIGORY SURKIS (UKRAYNA)
ANDREA AGNELLI (İTALYA)
FERNANDO GOMES (PORTEKİZ)

 

MICHAEL VAN PRAAG (HOLLANDA)
SANDOR CSANYI (MACARİSTAN)
JUAN LUIS LARREA (İSPANYA)
BORISLAV MIHAYLOV (BULGARİSTAN)

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:12
  1. EURO2024
  2. Türkiye oy veren ülkeler
  3. Avrupa şampiyonası
  4. Almanya

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