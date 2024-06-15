EURO 2024 çoşkulu başladı! Almanya fırtına gibi esti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ilk maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yla karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Panzerler 5-1 kazandı.

TRT 1'den canlı yayınlanan karşılaşmada Almanya'nın galibiyet gollerini 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1. dakikada penaltıdan Havertz, 68. dakikada Füllkrug ve 90+3. dakikada Emre Can kaydetti. İskoçya'nın tek golünü 87. dakikada Rüdiger kendi kalesine attı.

İskoçya'da Porteus, 44. dakikada İlkay Gündoğan'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından turnuvaya farklı galibiyetle başlayan Almanlar, 3 puan alarak A Grubu'nun lideri oldu. İskoçya ise EURO 2024'e mağlubiyetle başlayarak grubun son sırasına geriledi.

Grubun diğer maçında 15 Haziran Cumartesi günü Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Almanya ikinci hafta maçında 19 Haziran Çarşamba günü Macaristan'la, İskoçya da aynı gün İsviçre'yle karşılaşacak.

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Açılış golü Wirtz'ten

EURO 2024'ün açılış golünü Almanya'dan Florian Wirtz kaydetti.

İskoçya ile yapılan açılış maçının 10. dakikasında ağları havalandıran Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki genç yeteneği, turnuvadaki gol perdesini açan oyuncu oldu.

21 yaş, 42 günlük olan Wirtz, bu golüyle turnuva tarihinde açılış golünü atan ve Almanya adına Avrupa Şampiyonası finallerinde fileleri havalandıran en genç futbolcusu oldu.

En farklı açılış maçı

Almanya, bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın tarihindeki açılış maçlarındaki en farklı galibiyete imza attı.

EURO 2024'ün açılış karşılaşmasında İskoçya'yı 5-1 geçen Almanya, şampiyona tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Geride kalan 16 Avrupa Şampiyonası'nda en farklı skor, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesiyle oluşmuştu.

Açılış maçı yine gollü geçti

Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 17. açılış maçında da gole tanıklık etti.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda geride kalan 16 açılış müsabakasında takımlar 42 kez fileleri havalandırdı. Müsabakaların 11'inde 2 ve üstü gol atıldı.

Düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası da gollü başladı. Almanya, rakibini 5-1'le geçerek turnuvaların açılış geleneğini bozmadı.

Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.

Almanya: 5 - İskoçya: 1

Stat: Münih Futbol Arena

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich (Dk. 46 Gross), Kross (Dk. 80 Emre Can), Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz (Dk. 63 Sane), Havertz (Dk. 63 Füllkrug)

İskoçya: Gunn, Hendry, Porteous, Tierney (Dk. 78 McKenna), Ralston, McTominay, McGregor (Dk. 67 Gilmour), Robertson, McGinn (Dk. 67 McLean), Christie (Dk. 82 Shankland), Adams (Dk. 46 Hanley)

Goller: Dk. 10 Wirtz, Dk. 19 Musiala, Dk. 45+1 Havertz (Penaltıdan), Dk. 68 Füllkrug, Dk. 90+3 Emre Can (Almanya), Dk. 87 Rüdiger (Kendi kalesine) (İskoçya)

Kırmızı kart: Dk. 44 Porteous (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Andrich, Dk. 62 Tah (Almanya), Dk. 48 Ralston (İskoçya)