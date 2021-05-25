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Spor EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 turnuvası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli takımların boy göstereceği turnuvanın açılış maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Peki, EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:43:00 -
EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan EURO 2020 için geri sayım devam ediyor. 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 turnuvasına ilişkin aramlar hız kesmeden devam ediyor. A Milli Takımımız Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile kozlarını paylaşacak. Milliler, EURO 2020’deki ilk maçını İtalya ile yapacak.

EURO 2020’nin açılış maçı olacak olan Türkiye İtalya karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki, EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

Söz konusu turnuvada A Milli Takımımız A grubunda mücadele edecek. Milliler, 11 Haziran tarihi TSİ 22.00’da İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

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