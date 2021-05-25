Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan EURO 2020 için geri sayım devam ediyor. 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020 turnuvasına ilişkin aramlar hız kesmeden devam ediyor. A Milli Takımımız Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile kozlarını paylaşacak. Milliler, EURO 2020’deki ilk maçını İtalya ile yapacak.

EURO 2020’nin açılış maçı olacak olan Türkiye İtalya karşılaşmasının detayları merak ediliyor. Peki, EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020’nin açılış maçı ne zaman, saat kaçta?

Söz konusu turnuvada A Milli Takımımız A grubunda mücadele edecek. Milliler, 11 Haziran tarihi TSİ 22.00’da İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.