EURO 2020'de günün programı! Bugün hangi maçlar var? Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak mücadelelerle devam edecek. İşte, EURO 2020'de günün programı…

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak mücadelelerle devam edecek. İşte, EURO 2020'de günün programı… EURO 2020 yolunda grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Avrupa Futboy Şampiyonası’nda günün programı… EURO 2020'de günün C Grubu 19.00 Beyaz Rusya-Hollanda 21.45 Estonya-Almanya E Grubu 19.00 Macaristan-Azerbaycan 21.45 Galler-Hırvatistan G Grubu 21.45 Slovenya-Avusturya 21.45 Polonya-Makedonya I Grubu 16.00 Kazakistan-Beyçika 19.00 İskoçya-San Marino 19.00 Güney Kıbrıs-Rusya

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