EURO 2020'de günün programı! Bugün hangi maçlar var?
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak mücadelelerle devam edecek. İşte, EURO 2020'de günün programı…13 Ekim 2019 Pazar 00:14
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak mücadelelerle devam edecek. İşte, EURO 2020'de günün programı…
EURO 2020 yolunda grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Avrupa Futboy Şampiyonası’nda günün programı…
EURO 2020'de günün
C Grubu
19.00 Beyaz Rusya-Hollanda
21.45 Estonya-Almanya
E Grubu
19.00 Macaristan-Azerbaycan
21.45 Galler-Hırvatistan
G Grubu
21.45 Slovenya-Avusturya
21.45 Polonya-Makedonya
I Grubu
16.00 Kazakistan-Beyçika
19.00 İskoçya-San Marino
19.00 Güney Kıbrıs-Rusya
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