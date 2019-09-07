EURO 2020 toplu sonuçları! İşte, 6. hafta sonuçları Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 6. hafta maçları cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 6. hafta maçları cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, EURO 2020 toplu sonuçları! A Grubu Kosova-Çekya: 2-1 İngiltere-Bulgaristan: 3-0 B Grubu Litvanya-Ukrayna: 0-3 Sırbistan-Portekiz: 0-0 H Grubu İzlanda-Moldova: 3-0 Türkiye-Andorra: 1-0 Fransa-Arnavutluk: 4-1

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