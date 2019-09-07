EURO 2020 toplu sonuçları! İşte, 6. hafta sonuçları
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 6. hafta maçları cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.07 Eylül 2019 Cumartesi 23:52
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 6. hafta maçları cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.
İşte, EURO 2020 toplu sonuçları!
A Grubu
Kosova-Çekya: 2-1
İngiltere-Bulgaristan: 3-0
B Grubu
Litvanya-Ukrayna: 0-3
Sırbistan-Portekiz: 0-0
H Grubu
İzlanda-Moldova: 3-0
Türkiye-Andorra: 1-0
Fransa-Arnavutluk: 4-1
YORUM YAZ