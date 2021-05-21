EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta?
EURO 2020 ne zaman ayın kaçında başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl ertelenen ancak ismi aynı bırakılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Futbolseverler, EURO 2020’nin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, EURO 2020 ne zaman başlayacak? Milli maç ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman nerede oynanacak?
Geçen yıl koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen EURO 2020, aynı isimle bu sene düzenlenecek. 12 ayrı ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvada ülke sayısı salgın sebebiyle 11'e düşürüldü. Turnuvada 24 takım yer alacak. A Milli Takımımız ise A Grubu'nda mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman?
EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta?
EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ürkiye grupta Galler, İsviçre ve İtalya ile karşılaşacak. A Milliler ilk maçını İtalya ile 11 Haziran 2021'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle: İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya