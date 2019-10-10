EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020 günün maçları
EURO 2020 Elemeleri grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte, EURO 2020 günün maçları...10 Ekim 2019 Perşembe 11:36
EURO 2020 Elemeleri grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte, EURO 2020 günün maçları...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde grup maçları bugün start alacak. İşte, EURO 2020 günün maçları ve naklen yayınlanacak kanallar.
EURO 2020'da günün maçları
C Grubu
19.00 Belarus-Estonya
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda
E Grubu
21.45 Hırvatistan-Macaristan
21.45 Slovakya-Galler
G Grubu
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Letonya-Polonya
21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya
I Grubu
17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Rusya-İskoçya
21.45 Belçika-San Marino
EURO 2020 maçları hangi kanalda?
19:00 Belarus-Estonya S Sport 2
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda S Sport 2
21.45 Hırvatistan-Macaristan S Sport Plus
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