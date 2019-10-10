EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020 günün maçları EURO 2020 Elemeleri grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte, EURO 2020 günün maçları...

EURO 2020 Elemeleri grup maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte, EURO 2020 günün maçları... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde grup maçları bugün start alacak. İşte, EURO 2020 günün maçları ve naklen yayınlanacak kanallar. EURO 2020'da günün maçları C Grubu 19.00 Belarus-Estonya 21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda E Grubu 21.45 Hırvatistan-Macaristan 21.45 Slovakya-Galler G Grubu 21.45 Avusturya-İsrail 21.45 Letonya-Polonya 21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya I Grubu 17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi 21.45 Rusya-İskoçya 21.45 Belçika-San Marino EURO 2020 maçları hangi kanalda? 19:00 Belarus-Estonya S Sport 2 21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda S Sport 2 21.45 Hırvatistan-Macaristan S Sport Plus

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