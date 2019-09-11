EURO 2020 maç sonuçları! İşte, oynanan maçlar ve puan durumları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. haftası salı gecesi oynanan 7 maçla tamamlandı. İşte, 10 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve puan durumları...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. haftası salı gecesi oynanan 7 maçla tamamlandı. İşte, 10 Eylül 2019'da oynanan maçlar ve puan durumları... EURO 2020 Elemeleri 6. haftası 10 Eylül Salı günü oynanan mücadelelerle tamamladı. 6. haftanın son gününde 7 maç oynandı. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları… A Grubu sonuçları A Grubu puan durumu B Grubu sonuçları B Grubu puan durumu H Grubu sonuçları H Grubu puan durumu

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