EURO 2020 Elemeleri toplu sonuçlar 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçları pazar akşamı oynanan maçlarla devam edildi. İşte, EURO 2020 Elemeleri gruplarında pazar günü oynanan maçlar ve sonuçları...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçları pazar akşamı oynanan maçlarla devam edildi. İşte, EURO 2020 Elemeleri gruplarında pazar günü oynanan maçlar ve sonuçları... D Grubu Gürcistan-Danimarka: 0-0 İsviçre-Cebelitarık: 4-0 F Grubu Romanya-Malta: 1-0 İspanya-Faroe Adaları:4-0 İsveç-Norveç:1-1 J Grubu Ermenistan-Bosna Hersek: 4-2 Yunanistan-Lihtenştayn:1-1 Finlandiya-İtalya:1-2

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