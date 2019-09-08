EURO 2020 Elemeleri toplu sonuçlar
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçları pazar akşamı oynanan maçlarla devam edildi. İşte, EURO 2020 Elemeleri gruplarında pazar günü oynanan maçlar ve sonuçları...08 Eylül 2019 Pazar 23:39
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçları pazar akşamı oynanan maçlarla devam edildi. İşte, EURO 2020 Elemeleri gruplarında pazar günü oynanan maçlar ve sonuçları...
D Grubu
Gürcistan-Danimarka: 0-0
İsviçre-Cebelitarık: 4-0
F Grubu
Romanya-Malta: 1-0
İspanya-Faroe Adaları:4-0
İsveç-Norveç:1-1
J Grubu
Ermenistan-Bosna Hersek: 4-2
Yunanistan-Lihtenştayn:1-1
Finlandiya-İtalya:1-2
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