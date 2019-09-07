EURO 2020 elemeleri puan durumu! İşte, H Grubu puan durumu A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında bu akşam Andorra ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde merak ettiğiniz “EURO 2020 elemeleri puan durumu!” sorusunun yanıtı. İşte, H Grubu puan durumu…

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında bu akşam Andorra ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde merak ettiğiniz “EURO 2020 elemeleri puan durumu!” sorusunun yanıtı. İşte, H Grubu puan durumu… Heyecan devam ediyor EURO 2020 elemelerinde grup maçlarında heyecan devam ediyor. Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı mağlup eden Türkiye İzlanda'ya 2-1 yenildi. Türkiye, EURO 2020 H Grubu'nda 5. maçını Andorra ile oynayacak. Türkiye bu maçı kayıpsız atlatıp yoluna devam etmek istiyor. İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde grup ve puan durumları

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