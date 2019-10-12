EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında fikstür! Bugün hangi maçlar var? Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı...

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı... Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri Grup maçları tüm hızıyla devam ediliyor. 12 Ekim Cumartesi akşamı 3 grupta 8 maç oynanacak. Bugün hangi maçlar var? D Grubu 16.00 Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti 19.00 Danimarka-İsviçre F Grubu 19.00 Faroe Adaları-Romanya 21.45 Norveç-İspanya 21.45 Malta-İsveç J Grubu 19.00 Bosna Hersek-Finlandiya 21.45 Lihtenştayn-Ermenistan 21.45 İtalya-Yunanistan

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.