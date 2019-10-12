EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında fikstür! Bugün hangi maçlar var?
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı...12 Ekim 2019 Cumartesi 00:28
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, merak ettiğiniz "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabı...
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri Grup maçları tüm hızıyla devam ediliyor. 12 Ekim Cumartesi akşamı 3 grupta 8 maç oynanacak.
Bugün hangi maçlar var?
D Grubu
16.00 Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti
19.00 Danimarka-İsviçre
F Grubu
19.00 Faroe Adaları-Romanya
21.45 Norveç-İspanya
21.45 Malta-İsveç
J Grubu
19.00 Bosna Hersek-Finlandiya
21.45 Lihtenştayn-Ermenistan
21.45 İtalya-Yunanistan
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