Eurasia Airshow, 2-6 Aralık'ta gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - Eurasia Airshow, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-6 Aralık'a ertelendi.

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Hakan Kurt, Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden belirlenen organizasyon takvimine ilişkin online basın toplantısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yurt içindeki fuar takvimlerinin 1 Temmuz ve sonrası için yapılması yönünde kendilerine bildirimde bulunulduğu belirten Kurt, bunun yanında yeni takvimi belirlerken yabancı katılımcıları da düşünerek salgının dünyadaki seyrini dikkate aldıklarını söyledi.

Kurt, salgın sonrasında eylül-ekim ayları gibi bir normalleşme beklediklerini, buna bir hazırlanma ve toparlanma süreci eklediklerini ifade ederek, "2-6 Aralık 2020'de Eurasia Airshow'un kapılarını tekrar açacağız. Hem Eurasia Airshow'u hem de 5'inci Global Satellite and Space Show'u 2-6 Aralık'ta Antalya Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar katılımcı firma ya da heyetlerden iptal ya da katılmama kararı almadık." dedi.

Organizasyonun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayan Kurt, bunun yanında sosyal mesafe kurallarını programa ekleyeceklerini, 3 metrelik koridor aralarını 5 metreye çıkaracaklarını, 200 kişilik konferansı 500 kişilik daha büyük salonda gerçekleştireceklerini, hijyen tedbirlerini en üst seviyede uygulayacaklarını bildirdi. Kurt, katılımcılar ve ziyaretçiler için bir kullanım kılavuzu da hazırladıklarını dile getirdi.

Tüm önlemleri alıp, içeriği de zenginleştirerek Eurasia Airshow'u gerçekleştireceklerini belirten Kurt, "Hiçbir programımızı eksiltmeyeceğiz, sadece önlemlerimizi alacağız. Tüm önlemlerimizi alıp, işimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle ertelenmesinden önce Eurasia Airshow'un 24-28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanmıştı.