Euclid teleskopu karanlık maddeyi araştıracak

Euclid uzay teleskobu, evrenin en büyük gizemlerinden birini aydınlatmak üzere cumartesi günü havalandı.

Teleskop, hakkında çok az bilgi sahibi olunan karanlık madde ve karanlık enerjiyi araştırmak için ABD'li SpaceX şirketine ait bir Falcon 9 roketiyle Florida Cape Canaveral'dan fırlatıldı.

Fırlatılış anları Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) televizyonundan yayınlandı.

İki ton ağırlığındaki teleskop Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzağa yerleştirilecek.

Uzay sondası yaklaşık 6 yıl boyunca, evrenin iki milyar galaksiyi kapsayan üç boyutlu bir haritasını çıkartacak.

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Toplanan büyük miktardaki veri, Euclid konsorsiyumunun üyesi olan yaklaşık on beş ülkeden 2 bin 600 kadar araştırmacının yanı sıra bilim camiasının da bundan tam olarak yararlanabilmesi için halka açık hale getirilecek.

1,4 milyar dolarlık bu misyondan elde edilecek yeni bilgilerin astrofiziği ve belki de yer çekiminin doğasına ilişkin anlayışı dönüştürmesi bekleniyor.

Evrenin yüzde 25'ini oluşturan karanlık madde ve yüzde 70'ini oluşturan karanlık enerji zıt etkilere sahip. Karanlık madde kozmik nesneleri bir arada tutan bir çekim uygularken, karanlık enerji onların dağılmasına neden oluyor.

Kaynak: Euronews