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Ekonomi EÜ 96 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

EÜ 96 öğretim üyesi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 96 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 15:34:42 - 2021-07-31 15:34:41
EÜ 96 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ege Üniversitesi ilanda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmekte.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklar.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Üniversitenin sitesine gitmek için: https://ege.edu.tr/

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