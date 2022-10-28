Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı | Ettehiyyatü fazileti
Namaz sırasında okunan dualardan biri olan Ettehiyyatü'nun okunuşu anlamı sık sık araştırılıyor. Peki, Ettehiyyatü nasıl okunur? Ettehiyyatü faziletleri nelerdir?
Ettehiyyatü namaz kılmak için mutlaka bilinmesi gereken dualar arasında yer alıyor. Peki, Ettehiyyatü nasıl okunur Türkçe Arapça?
Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Türkçe anlamı
Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.
Ettehiyyatü fazileti
Ettehiyyatü duasının okunması bereket getirir.
Yemek yapan bir kimse bu duayı yemeğin bereketlenmesi için okuyabilir.
Darda kalan Müslümanlar içlerinden Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah (cc) onlara kolaylık sağlar.
Sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunması kişilerin huzura ermesini sağlayacaktır.
Evden dışarı çıkarken bu duanın okunması oldukça önemlidir.
Yolculuk yaparken bu duanın okunması namaz vakitlerine yetişmek için önemlidir.
Müslümanların gece yatmadan önce bu duayı okuması gerekir.
Kulların kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu duayı okuyarak yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.
Ettehiyatü duasının sürekli okunması bu duanın rahmet ve bereketinden faydalanmak için oldukça önemlidir.
İSLAM
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