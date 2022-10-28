  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı | Ettehiyyatü fazileti
İSLAM

Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı | Ettehiyyatü fazileti

Namaz sırasında okunan dualardan biri olan Ettehiyyatü'nun okunuşu anlamı sık sık araştırılıyor. Peki, Ettehiyyatü nasıl okunur? Ettehiyyatü faziletleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-10-28 19:50:00 -
Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı | Ettehiyyatü fazileti

Ettehiyyatü namaz kılmak için mutlaka bilinmesi gereken dualar arasında yer alıyor. Peki, Ettehiyyatü nasıl okunur Türkçe Arapça?

Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Türkçe anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü fazileti

Ettehiyyatü duasının okunması bereket getirir.

Yemek yapan bir kimse bu duayı yemeğin bereketlenmesi için okuyabilir.

Darda kalan Müslümanlar içlerinden Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah (cc) onlara kolaylık sağlar.

Sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunması kişilerin huzura ermesini sağlayacaktır.

Evden dışarı çıkarken bu duanın okunması oldukça önemlidir.

Yolculuk yaparken bu duanın okunması namaz vakitlerine yetişmek için önemlidir.

Müslümanların gece yatmadan önce bu duayı okuması gerekir.

Kulların kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu duayı okuyarak yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.

Ettehiyatü duasının sürekli okunması bu duanın rahmet ve bereketinden faydalanmak için oldukça önemlidir.

Sübhâneke nasıl okunur Türkçe anlamı | Sübhâneke faziletleri nedir? Sübhâneke cenaze namazından nasıl okunur?
Sübhâneke nasıl okunur Türkçe anlamı | Sübhâneke faziletleri nedir? Sübhâneke cenaze namazından nasıl okunur?

İSLAM

Sübhâneke nasıl okunur Türkçe anlamı | Sübhâneke faziletleri nedir? Sübhâneke cenaze namazından nasıl okunur?

Rebiül Ahir hangi ibadetler yapılır? Rebiül Ahir namazı duası tesbihleri
Rebiül Ahir hangi ibadetler yapılır? Rebiül Ahir namazı duası tesbihleri

İSLAM

Rebiül Ahir hangi ibadetler yapılır? Rebiül Ahir namazı duası tesbihleri

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 ramazan ayı ne zamana denk gelecek?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 ramazan ayı ne zamana denk gelecek?

İSLAM

Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2023 ramazan ayı ne zamana denk gelecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23