Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı | Ettehiyyatü fazileti

Ettehiyyatü namaz kılmak için mutlaka bilinmesi gereken dualar arasında yer alıyor. Peki, Ettehiyyatü nasıl okunur Türkçe Arapça?

Ettehiyyatü nasıl okunur anlamı

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Türkçe anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü fazileti

Ettehiyyatü duasının okunması bereket getirir.

Yemek yapan bir kimse bu duayı yemeğin bereketlenmesi için okuyabilir.

Darda kalan Müslümanlar içlerinden Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah (cc) onlara kolaylık sağlar.

Sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunması kişilerin huzura ermesini sağlayacaktır.

Evden dışarı çıkarken bu duanın okunması oldukça önemlidir.

Yolculuk yaparken bu duanın okunması namaz vakitlerine yetişmek için önemlidir.

Müslümanların gece yatmadan önce bu duayı okuması gerekir.

Kulların kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu duayı okuyarak yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.

Ettehiyatü duasının sürekli okunması bu duanın rahmet ve bereketinden faydalanmak için oldukça önemlidir.