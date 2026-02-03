ETSO’nun Güney Kore Hamlesi Tamamlandı: Seul’de 4 Günlük Ticaret Diplomasisi

Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren 28 firma ile Seul’e çıkarma yapan ETSO heyeti, büyükelçilik ziyaretinden teknoloji fuarına, üretim incelemelerinden B2B görüşmelerine kadar dolu dolu bir takvim izledi. (ETSO) Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle organize edilen Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti programı sona erdi. TOBB Üst Kurul Delegesi ve ETSO Meclis Üyesi Haktan Ömeroğlu’nun başkanlığını yürüttüğü ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu’nun da yer aldığı 28 kişilik heyet, başkent Seul’deki temaslarıyla Erzurum’un üretim gücünü Uzak Doğu pazarına taşıdı. Başkan Özakalın: "Teknolojik Gelişmeleri ve Yenilikçi Vizyonu Şehrimize Taşıyoruz" Programın sonuçlarını değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yurt dışı hamlesinin sadece pazar bulmak değil, vizyon kazanmak olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Firmalarımızı küresel rekabete hazırlamak adına başlattığımız bu hareketin ilk somut ve güçlü adımını Güney Kore’de attık. Devletimizin ve Ticaret Bakanlığımızın sağladığı eşsiz desteklerle firmalarımız dünyanın en önemli pazarlarından birinde bayrağımızı dalgalandırdı. Temel amacımız; dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi üretim modellerini yerinde inceleyerek, Erzurum’un üretim potansiyelini doğru pazarlarla ve çağın gerektirdiği vizyonla buluşturmaktır." Ömeroğlu: "Erzurum Firmaları İçin Yeni Bir Kapı Araladık" Heyet Başkanlığını yürüten Haktan Ömeroğlu ise yaptığı değerlendirmede, organizasyonun sektörel açıdan nokta atışı olduğunu belirtti. Ömeroğlu, "Medikal, kozmetik ve laboratuvar malzemeleri alanında dünyanın en ileri teknolojilerine sahip ülkelerinden biri olan Güney Kore’de bulunmak firmalarımız için büyük bir vizyon kazanımıdır" dedi