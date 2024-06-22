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Kobi ETSO’da Erzurum istişaresi
Kobi

ETSO’da Erzurum istişaresi

Yeniakit Publisher
2024-06-22 23:01:00 -
ETSO’da Erzurum istişaresi

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın beraberinde MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile birlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın ile bir araya gelen Milletvekili Aydın ve İl Başkanı Yurdagül, şehirdeki ekonomik gelişmeler, 2. OSB’de yapılacak yatırımlar, Milli Savunma Bakanlığı’ndan tahsis edilen yeni arazinin kullanımı ve EIT 2025 Erzurum Turizm Başkenti projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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