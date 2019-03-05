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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Yeni İstihdam Desteklerinden Faydalanın”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hayata geçirilen yeni istihdam seferberliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Mart 2019 Salı 15:36
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “Yeni İstihdam Desteklerinden Faydalanın”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hayata geçirilen yeni istihdam seferberliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda iş dünyasına yaptığı çağrıyla başlatılan ve ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TOBB’un 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladığını ifade eden Başkan Yücelik,gerekli yasal düzenlemelerin Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.


25 Şubat 2019 tarihinde ise, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Oda ve Borsa Başkanları ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarının katılımıyla, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldığını hatırlatan Başkan Yücelik şunları söyledi;


“İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde Bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize de teşekkür ediyoruz.”


Başkan Yücelik şöyle devam etti; “Herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için de çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki; ‘düzenini bozma, istihdamı koru.’ Bütün bu teşviklere ilişkin tüm detaylara ‘istihdamseferberligi.org’ adresinden ulaşabilmek mümkün. Ayrıca merak edilen konularda odamızdan da destek alınabilir.”


Söz konusu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü kaydeden Başkan Yücelik, “İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak 1,5 milyon ilave istihdam sağlandı. Kamu-özel sektör el ele verince yapılmayacak şey yoktur” diye konuştu.


‘Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin’ diyen Başkan Yücelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, ‘Burada iş var’, ‘Burada aş var’, ‘Burada gelecek var’ diyoruz.”

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:36
  1. doğa

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