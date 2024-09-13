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Gündem Etrafımız sarılıyor… ABD Rumlarla o anlaşmayı imzaladı
Gündem

Etrafımız sarılıyor… ABD Rumlarla o anlaşmayı imzaladı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 08:34:00 -
Etrafımız sarılıyor… ABD Rumlarla o anlaşmayı imzaladı

ABD, daha önce Akdeniz'de Girit Adası ve Dedeağaç’a üs kurduktan sonra, bu kez de Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden Doğu Akdeniz'e yerleşiyor. Son 1 yılda adadaki varlığını artıran Washington yönetimi, Rum Kesimi ile askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında uluslararası alanda mevcut ve olabilecek güvenlik endişelerine karşı savunma iş birliği anlaşması yapıldı.

ABD'nin bu hamlesi akıllara, "ABD Doğu Akdeniz'e mi yerleşiyor?" sorusunu getirdi.

7 Ekim'de başlayan Gazze'deki gerilim ile birlikte, ABD Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki birçok üsse askeri çıkarma yapmış, bazı üslere de kalıcı olarak konuşlanmıştı.

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2022 yılında da ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı 35 yıllık ambargoyu kaldırmış ve Yunanistan ile 4 üssün kullanımı için anlaşma imzalamıştı.

NATO'nun güney kanadını güçlendirmek isteyen ABD, Dedeağaç'a yüzlerce zırhlı konuşlandırmıştı. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne ise F-35 ve F-15'leri yerleştirmişti. Suda Üssü, ABD'nin Akdeniz'deki en büyük askeri üssü olarak biliniyor.

Öte yandan, anlaşmanın tarihi dikkatlerden kaçmadı. Çünkü imzalar Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yılında atıldı. Anlaşma ile birlikte, ABD'nin bölgedeki askeri gücü artmış oluyor.

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