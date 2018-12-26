Eto'o dünya yıldızını alıp geliyor

Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Eto'o aracılığıyla dünya yıldızı isimden 'gelirim' mesajı alındı.

Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Eto'o aracılığıyla dünya yıldızı isimden 'gelirim' mesajı alındı. Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı. Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi.

Forvetlerden beklenen verim alınamadı

Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok. Takıma ara transferde üst düzey bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Samuel Eto'o'dan geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de ara transfer için birçok yıldız isim gündeme gelirken golcü adaylarından Mario Balotelli yeni adresinin İstanbul olacağının işaretini verdi.

'Türkiye'de ırkçılık yok'

İtalyan futbolcu önceki gün Samuel Eto'o ve Patrick Vieira'yla birlikte "Maymun değilim" adlı Fransız belgeselinde rol aldı. Eto'o'nun belgeselin kamera arkasında söylediği, "Irkçılık konusunda sorun yaşamadığım tek ülke Türkiye oldu" sözlerini dikkatle dinleyen Balotelli'ye sürpriz bir öneri geldi.Türkiye'de uzun bir dönem forma giyen Samuel Eto'o, Balotelli'ye Fenerbahçe'yi önerdi. Balotelli'nin Nice ile sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. İtalyan yıldız daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool formaları giydi. Türkiye macerası uzun süren Eto'o'nun sözlerinin ne denli etkili olup olmayacağını ise zaman gösterecek.