THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eto'o dünya yıldızını alıp geliyor

Forvet hattından beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Eto'o vasıtasıyla Balotelli'den 'gelirim' mesajı aldı. Sarı-lacivertlilerin dünya yıldızını Eto'o aracılığıyla bitireceği öğrenildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
Eto'o dünya yıldızını alıp geliyor

Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Eto'o aracılığıyla dünya yıldızı isimden 'gelirim' mesajı alındı.

Devre arasında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, Eto'o aracılığıyla dünya yıldızı isimden 'gelirim' mesajı alındı. Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında forvet oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı. Kadrosunda Soldado ve Slimani gibi üst düzey santraforlar bulunan Fenerbahçe'de en fazla gol katkısı Frey'den geldi.

Forvetlerden beklenen verim alınamadı

Frey'in 3 golü bulunurken, Slimani 1 gol atabildi. Soldado'nun ise henüz golü yok. Takıma ara transferde üst düzey bir forvet daha katmak isteyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber Samuel Eto'o'dan geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de ara transfer için birçok yıldız isim gündeme gelirken golcü adaylarından Mario Balotelli yeni adresinin İstanbul olacağının işaretini verdi.

'Türkiye'de ırkçılık yok'

İtalyan futbolcu önceki gün Samuel Eto'o ve Patrick Vieira'yla birlikte "Maymun değilim" adlı Fransız belgeselinde rol aldı. Eto'o'nun belgeselin kamera arkasında söylediği, "Irkçılık konusunda sorun yaşamadığım tek ülke Türkiye oldu" sözlerini dikkatle dinleyen Balotelli'ye sürpriz bir öneri geldi.Türkiye'de uzun bir dönem forma giyen Samuel Eto'o, Balotelli'ye Fenerbahçe'yi önerdi. Balotelli'nin Nice ile sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. İtalyan yıldız daha önce Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool formaları giydi. Türkiye macerası uzun süren Eto'o'nun sözlerinin ne denli etkili olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:09
  1. İstanbul
  2. Eto'o
  3. Balotelli
  4. Fenerbahçe'de Balotelli bombası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı
    1. Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy..
    2. Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe..
    4. "booking.com'un ruhsat almasına gerek..
    5. 1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü..
    6. Ülkeyi kurtlar bastı! İtalyanlar..
    7. Eski milletvekili Altıntaş için..
    8. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    9. Darbeci Sisi'nin 'şirin' gözükme çabası!
    10. Ticaret Bakanı Pekcan:"Elektronik çek..
    11. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
    12. Çavuşoğlu: İİT’ye Yemen için çağrıda..
    13. Köpeği ölünce mimarlıktan vazgeçip..
    14. ANALİZ - Muhammed bin Selman Mağrip'te..
    15. Karadeniz'de kış
    16. İstanbul'da polis 21 milyon GBT..
    17. Tunus'ta yeni yılda protestolar..
    18. Süper Lig maçlarını statta izleyenler..
    19. "Türkiye'nin Yıldızları": Mizgin Ay
    20. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı