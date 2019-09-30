Üç senedir düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl ne zaman olacağı merak ediliyor. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman? sorusu ilgililer tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüz binlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulundu. Peki, Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak?

Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre, Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, Arjantin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünyanın yakından izlediği pato gösterilerine sahne olacak.

Arjantin’in en önemli etkinliği olarak dikkati çeken turnuvalarda yer alan takımlar, festival sayesinde Türkiye topraklarında kıran kırana bir mücadele verecek. Ülkenin geleneksel spor dalı olarak varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Pato, sporda takım başarısının önemini ortaya koyan bir spor dalı olarak, festivalin bu yılki azim, kararlılık ve mücadele temasını vurgulayacak.

Türkiye ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

12 geleneksel spor dalı

Kökbörü takımlarıyla Arjantin'in milli sporu pato takımlarının müsabaka yapmasını tasarladık ve çok keyifli bir kültürel paylaşım olacağına inanıyoruz. Bunların dışında yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk, atli cirit, mangala, mas güreşi, aba güreşi ve aşık atma Etnospor'da olacak. Bütün vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı Etnospor Festivali'ne bekliyoruz.

Çocuklar mangalada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Onun dışında mas güreşi ve okçuluğa da ilgi gösteriyorlar. Mas güreşini konfederasyon olarak her yıl 100'ün üzerinde okula tanıtıyoruz. Okçuluğu da aynı şekilde okullara tanıtıp ekipman desteği sağlıyoruz.

Kendi kimliğinle yaşamanın bir toplum için en huzurlu, en doğal şey olduğunu düşünüyoruz ve bunu sadece kendi milletimiz için değil, dünyanın bütün toplulukları için değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın bütün kültürel öğelerinin ve renklerinin dünyanın esas zenginlikleri olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu mesajların yaşatıldığı yer, inşallah bu hafta sonu Atatürk Havalimanı'ndaki Etnospor Kültür Festivali olacak.

1 milyon insanı bekliyoruz

Etnospor'a 1 milyon insanı bekliyoruz. Alanımızı yağmura göre tasarladık, birçok etkinlik kapalı alanlarda düzenlenecek. Hafta sonu yağmur yağsa bile hem atlı spor etkinliklerimiz hem okçuluk etkinliklerimiz hem de güreşlerimiz gerçekleştirilecek.

Etnospor hem kültürün yaşatıldığı hem de geleceğe taşınacağı, aslında gericilik değil modern bir etkinlik olduğunu anlatmaya çalıştığımız ve keyifli bir şekilde tasarladığımız bir etkinlik. İnanıyoruz ki bu hafta sonu 1 milyon insan etkinliğimizi ziyaret edecek.

'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedik ama bunun yanında 'Ok at, at bin, güreş tut' dedik. Gelenlere ok atmayı, at binmeyi ve güreş tutmayı mümkün olduğu kadar deneyimletmeye çalışacağız. Bütün bunları deneyimletelim istiyoruz ki sonradan çocuklarımız, gençlerimiz 'Bunları nerede yaparım?' diye sormaya başlasın.

7'den 70'e herkese hitap ediyor

Yetişkinlerin festivalimize geldiği zaman çok mutlu olduğunu biliyoruz. Çünkü geçmişte yaşadıkları, hatırladıkları ve sevdikleri şeyleri görüp izlemek onlara gerçekten keyif veriyor. Yağlı güreşin, atlı okçuluğun ve ciritin belli bir izleyicisi var. Onlar da tabii ki at binebilecekler, ok atabilecekler, güreş tutabilecekler. 7'den 70'e herkes bu işin olduğunu düşünüyoruz. Herkesin burada kendine ait bir şeyler bulabileceğini biliyoruz.