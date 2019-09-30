0553 313 94 23

Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak?

Üç senedir düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl ne zaman olacağı merak ediliyor. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman? sorusu ilgililer tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüz binlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulundu. Peki, Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:54
Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak?

Üç senedir düzenlenen Etnospor Kültür Festivali bu yıl ne zaman olacağı merak ediliyor. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman? sorusu ilgililer tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye’de üç yıl üst üste Etnospor Kültür Festivali’ni düzenlemiş ve yüz binlerce insanın ata sporlarını öğrenmesine yahut bu alanda belleğin tazelenmesine katkıda bulundu. Peki, Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak? İşte detaylar...

Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak? 

Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre, Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festival, Arjantin'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen, tüm dünyanın yakından izlediği pato gösterilerine sahne olacak.

Arjantin’in en önemli etkinliği olarak dikkati çeken turnuvalarda yer alan takımlar, festival sayesinde Türkiye topraklarında kıran kırana bir mücadele verecek. Ülkenin geleneksel spor dalı olarak varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Pato, sporda takım başarısının önemini ortaya koyan bir spor dalı olarak, festivalin bu yılki azim, kararlılık ve mücadele temasını vurgulayacak.

Türkiye ve tüm dünyadaki geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde, Arjantin’in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü ve atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluşacak.

Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

12 geleneksel spor dalı

Kökbörü takımlarıyla Arjantin'in milli sporu pato takımlarının müsabaka yapmasını tasarladık ve çok keyifli bir kültürel paylaşım olacağına inanıyoruz. Bunların dışında yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk, atli cirit, mangala, mas güreşi, aba güreşi ve aşık atma Etnospor'da olacak. Bütün vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı Etnospor Festivali'ne bekliyoruz.

Çocuklar mangalada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Onun dışında mas güreşi ve okçuluğa da ilgi gösteriyorlar. Mas güreşini konfederasyon olarak her yıl 100'ün üzerinde okula tanıtıyoruz. Okçuluğu da aynı şekilde okullara tanıtıp ekipman desteği sağlıyoruz.

Kendi kimliğinle yaşamanın bir toplum için en huzurlu, en doğal şey olduğunu düşünüyoruz ve bunu sadece kendi milletimiz için değil, dünyanın bütün toplulukları için değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın bütün kültürel öğelerinin ve renklerinin dünyanın esas zenginlikleri olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu mesajların yaşatıldığı yer, inşallah bu hafta sonu Atatürk Havalimanı'ndaki Etnospor Kültür Festivali olacak.

1 milyon insanı bekliyoruz

Etnospor'a 1 milyon insanı bekliyoruz. Alanımızı yağmura göre tasarladık, birçok etkinlik kapalı alanlarda düzenlenecek. Hafta sonu yağmur yağsa bile hem atlı spor etkinliklerimiz hem okçuluk etkinliklerimiz hem de güreşlerimiz gerçekleştirilecek.

Etnospor hem kültürün yaşatıldığı hem de geleceğe taşınacağı, aslında gericilik değil modern bir etkinlik olduğunu anlatmaya çalıştığımız ve keyifli bir şekilde tasarladığımız bir etkinlik. İnanıyoruz ki bu hafta sonu 1 milyon insan etkinliğimizi ziyaret edecek.

'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedik ama bunun yanında 'Ok at, at bin, güreş tut' dedik. Gelenlere ok atmayı, at binmeyi ve güreş tutmayı mümkün olduğu kadar deneyimletmeye çalışacağız. Bütün bunları deneyimletelim istiyoruz ki sonradan çocuklarımız, gençlerimiz 'Bunları nerede yaparım?' diye sormaya başlasın.

7'den 70'e herkese hitap ediyor

Yetişkinlerin festivalimize geldiği zaman çok mutlu olduğunu biliyoruz. Çünkü geçmişte yaşadıkları, hatırladıkları ve sevdikleri şeyleri görüp izlemek onlara gerçekten keyif veriyor. Yağlı güreşin, atlı okçuluğun ve ciritin belli bir izleyicisi var. Onlar da tabii ki at binebilecekler, ok atabilecekler, güreş tutabilecekler. 7'den 70'e herkes bu işin olduğunu düşünüyoruz. Herkesin burada kendine ait bir şeyler bulabileceğini biliyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:54
  1. Etnospor Kültür Festivali
  2. etnospor
  3. Dünya Etnospor Konfederasyonu
  4. etnospor kültür festivali 2019
  5. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman
  6. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne zaman nerede yapılacak?
  7. Etnospor Kültür Festivali 2019 nerede yapılacak
  8. etnospoda hangi sporlar var
  9. bilal erdoğan
  10. bilal erdoğan etnospor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United Arsenal maçı canlı takip
    1. Manchester United Arsenal maçı canlı..
    2. Avustralya’da askeri kargo uçağı,..
    3. Gazişehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?
    4. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne..
    5. Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken..
    6. Sanal alem ve 'teflon insan' modeli..
    7. TFF 1. Lig'de puan durumu! İşte, TFF..
    8. Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı:..
    9. Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç..
    10. "İstemeyenler dışında ümmetimin tamamı..
    11. ABD ve NATO'yu ayağa kaldıran olay!..
    12. Volovan nedir? Tavuklu volovan nasıl..
    13. TBMM'ye çağrı: Ermenistan'ın bile..
    14. En mutlu aile yuvasının formülü nedir?
    15. Otobüste bir kadın terör estirdi:..
    16. Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman..
    17. Naci Görür'den korkutan deprem..
    18. Başakşehir Monchengladbach maçı ne..
    19. Meral Akşener 'Su içerken dikkat edin'..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da..
    “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
    “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!