0553 313 94 23

Etnospor festivali ne zaman bitecek?

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Etnospor Kültür Festivali'ne şimdiden ilgi büyük. Etnospor festivaline gitmek isteyenler ulaşım detayşarını araştırıyor. Vatandaşlar Etnospor festivali ne zaman bitecek? sorularını merak ediyor. Etnospor festivali ne zaman bitecek? Festivalin son günü ne zaman?İşte detaylar...

03 Ekim 2019 Perşembe 16:28
Etnospor festivali ne zaman bitecek?

İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Etnospor Kültür Festivali'ne şimdiden ilgi büyük. Etnospor festivaline gitmek isteyenler ulaşım detayşarını araştırıyor. Vatandaşlar Etnospor festivali ne zaman bitecek? sorularını merak ediyor. Etnospor festivali ne zaman bitecek? Festivalin son günü ne zaman? İşte detaylar...

Etnospor festivali ne zaman bitecek?

Etnospor festivali bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek. 3 Ekim'de başlayan festival 6 Ekim'de son ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etnospor festivali nerede yapılıyor?

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek.

Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

DEK Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin kendi kültürüne sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Biz, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' dedik. Bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır, üzerinde durmak istediğimiz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır." dedi.

Etnospor festivaline nasıl gidilir?

etnosporfestivali.com adresinde yer alan ulaşım bilgileri şöyledir:

Kendi araçları ile gelecek ziyaretçilerimiz:

Atatürk Havalimanı Otoparkına(2) araçlarını bıraktıktan sonra servis alanına(3) gelerek, ring servislerimizle festival alanına(1) ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçlerimiz:

1-Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunu tercih eden ziyaretçilerimiz Havalimanı istasyonunda(4) indikten sonra, servis alanına(3) gelerek ring servis yapan araçlarımızla festival alanına(1) ulaşabilirler.

2-Marmaray ile gelen ziyaretçilerimiz, Festival alanına(1), 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan, Yeşilyurt istasyonunda(5) inerek festival alanına yaya olarak ulaşabilirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:31
  1. İstanbul
  2. etnospor
  3. Etnospor Kültür Festivali
  4. etnospor kültür festivali 2019
  5. etnospora nasıl gidilit
  6. etnospor festivaline nasıl gidilir
  7. Etnospor festivali ulaşım
  8. Etnospor festivali nerede
  9. Etnospor festivali nerede yapılıyor
  10. Etnospor festivali istanbulda nerede
  11. Etnospor festivali nerde
  12. etnspora arabayla nasıl gidilir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    2. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    3. Muğla'da tırla çarpışan traktörün..
    4. Mısır tarlasında saklanan 50 kaçak..
    5. Dünyanın en güçlü top mermisini..
    6. CHP'li Çeşme Belediyesi denize de..
    7. Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak'..
    8. EYT’lilere kademeli emeklilik mi..
    9. Korkutan uyarı: Obez çocuk sayısı 250..
    10. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    11. İşte, OGM personel alımı yerleştirme..
    12. Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2..
    13. CHP’li Sinan Aygün döneminde bile..
    14. Park halindeki aracı ateşe verdiler
    15. İsrail ve Arap ülkeleri bir araya..
    16. Sefer görev emri nedir? Sefer görev..
    17. Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
    18. AK Partili başkan da nöbete indi
    19. CHP'den Muharrem İnce'nin ayağını..
    20. Mustafa Yeneroğlu’ndan tepki çeken..
    21. Torbacılara suçüstü!
    22. Feci kazada sıkışan şoförün yardımına..
    23. Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması:..
    24. Şehitlere küfürler yağdırmıştı!..
    25. Yağmur uyarısı geldi! Yarın..
    26. Şimdi bu bir itiraf değil de ne?..
    27. EYT, af yasası süresiz nafaka çıkacak..
    28. 2017’de öyle, 2019’da böyle! Fatih..
    29. Polise saldıran teröriste cenaze töreni!
    30. Güney Afrika'da aslan kemiği kaçakçısı..
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor