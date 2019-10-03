İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni yapıldı. Etnospor Kültür Festivali'ne şimdiden ilgi büyük. Etnospor festivaline gitmek isteyenler ulaşım detayşarını araştırıyor. Vatandaşlar Etnospor festivali ne zaman bitecek? sorularını merak ediyor. Etnospor festivali ne zaman bitecek? Festivalin son günü ne zaman? İşte detaylar...

Etnospor festivali ne zaman bitecek?

Etnospor festivali bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek. 3 Ekim'de başlayan festival 6 Ekim'de son ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etnospor festivali nerede yapılıyor?

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek.

Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

DEK Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin kendi kültürüne sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Biz, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' dedik. Bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır, üzerinde durmak istediğimiz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır." dedi.

Etnospor festivaline nasıl gidilir?

etnosporfestivali.com adresinde yer alan ulaşım bilgileri şöyledir:

Kendi araçları ile gelecek ziyaretçilerimiz:

Atatürk Havalimanı Otoparkına(2) araçlarını bıraktıktan sonra servis alanına(3) gelerek, ring servislerimizle festival alanına(1) ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile gelecek ziyaretçlerimiz:

1-Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunu tercih eden ziyaretçilerimiz Havalimanı istasyonunda(4) indikten sonra, servis alanına(3) gelerek ring servis yapan araçlarımızla festival alanına(1) ulaşabilirler.

2-Marmaray ile gelen ziyaretçilerimiz, Festival alanına(1), 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunan, Yeşilyurt istasyonunda(5) inerek festival alanına yaya olarak ulaşabilirler.