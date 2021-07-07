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Dünya Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Ekipler çalışma başlattı
Dünya

Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Ekipler çalışma başlattı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Ekipler bölgede küllerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:51:00 -
Etna Yanardağı yeniden harekete geçti: Ekipler çalışma başlattı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna, yeniden faaliyete geçti.

Yanardağın püskürttüğü lavlar gökyüzünü aydınlatırken, püsküren lav ve küller uçuşları kesintiye uğrattı. Catania kentindeki havalimanının pistinin volkanik külle kaplanması sonucu adada geçici olarak durdurulan uçuşlar bölgenin temizlenmesiyle yeniden başlatıldı.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak biliniyor.

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