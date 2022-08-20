Çikolata Mousse tarifi nasıl yapılır? Mousse hangi ülkenin tatlısı? Mousse ne demek kolay tarifi?

Çikolata sevenler, çikolata Mousse tarifi ilk kez duyanlar tarafından merak ediliyor. Çikolata mousse tarifinin nasıl yapıldığını, Çikolata Mousse nerenin yemeği olduğu, en kolay tarifi ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Çikolata mousse tarifini denemek isteyenler için en güzel çikolata mousse tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

Çikolata Mousse nedir? Ne demek?

Yüzde 70 oranında kakao içeriği ile damaklarda kalıcı bir tat bırakan bitter çikolatayla hazırlanan mousse (mus) tarifi, pratik olarak hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Köpük kıvamını alan ve kısa sürede hazırlanan çikolatalı mus, tatlı krizlerini bitireceğe benziyor.

Mus nedir tatlı?

Mus, hafif ve havadar bir doku vermek için hava kabarcıkları içeren yumuşak hazırlanmış bir besindir. Hazırlama tekniklerine bağlı olarak hafif ve kabarıktan kremsi ve yoğuna kadar değişebilir. Tatlı veya tuzlu olabilir.

Çikolata Mousse nerenin yemeği?

Fransız mutfağının sevilen tatlılarından biridir.

Mousse hangi ülkenin tatlısı?

Tüm dünyanın bayıldığı Fransız tatlılarından biri de çikolatalı mousse. Üstelik bu tatlıyı hazırlamak yalnızca 10 dakika. Ancak çikolatalı mousse Arda'nın mutfağında sıklıkla yapılan yemeklerdendir. Kremasız, sade ve sütlü tarifi de oluyor.

İçinde barındırdığı yüzde 70 oranında çikolatasıyla çikolata severlerin favori lezzetlerinden biri olan çikolata mousseun yumuşacık tadı ve köpük kıvamıyla tadı damaklarda kalacak çikolata Mousse son günlerde en çok arananlar arasında yer alıyor. Peki evde Mousse tatlısı nasıl yapılır? Çikolatalı Mousse tatlısı yapmanın püf noktaları neler? Sağlıklı mousse tarifi yapmaya ne dersiniz. İşte soruların yanıtı:

Çikolata Mousse tarifi nasıl yapılır?

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ÇİKOLATA MOUSSE (ÇİKOLATA MUS) NASIL YAPILIR?

Köpük kıvamını alan ve kısa sürede hazırlanan çikolatalı mus, tatlı tariflerinin arasında en pratik olanı. Canınız tatlı çektiğinde kolayca sadece 2 malzeme ile çikolata mus hazırlayabilirsiniz.

ÇİKOLATA MOUSSE MALZEMELERİ

Ganaj için:

150 gram bitter çikolata

100 ml. krema (1/2 paket)

Çırpılmış Krema İçin:

200 ml. krema (1 paket)

ÇİKOLATA MOUSSE TARİFİ

Tencerenin yarısına kadar su doldurup ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Isıya dayanıklı bir karıştırma kabını tencerenin üzerine yerleştirin. Küçük parçalara kestiğiniz çikolatayı ekleyerek, alttaki buharın sıcaklığıyla karıştırarak eritin. 100 gram kremayı ekleyin ve karıştırarak çikolatayla krema bir araya gelip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Çırpılmış krema için iki karıştırma kabı alın. Birine birkaç parça buz koyun ve öteki karıştırma kabını buzların üzerine yerleştirin. Soğuk kremayı ekleyerek mikserle kıvamı koyulaşıp kabarana dek bir kaç dakika boyunca çırpın. Hazır olan kremadan 3 kaşık ayırın. Çikolatalı karışımın yarısını kremaya ekleyerek 1 dakika çırpın. Kalan yarısını da ekleyerek çırpmaya devam edin. Hazır olan çikolatalı musu kaselerinize eşit şekilde paylaştırın. 1 saat buzdolabında soğumaya bırakın. Çikolatalı musların üzerine ayırdığınız kremadan bir kaşık ekleyerek ve üzerine çikolata rendeleyerek servis edin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

Çikolatayı çok kısık ateşte (benmari suyu hafif sıcak olmalı) eritin. Aksi takdirde sertleşip topaklanabilir.

Yumurta aklarını kolay çırpılması için oda ısısında bekletin. Kar halinde çırptıktan hemen sonra karışıma ilave edin.

Musun üzerini açık bırakmayın, aksi durumda üst kısmı sertleşir. Kâselerin üzerini servis yapıncaya kadar streç folyo ile kapatın.

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