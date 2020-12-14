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Kadın - Aile Etli biber dolma tarifi | Etli bulgurlu biber dolma
Kadın - Aile

Etli biber dolma tarifi | Etli bulgurlu biber dolma

Farklı biber dolma tarifi |Akşam yemeği için lezzetli bir dolma tarifi arıyorsanız etli bulgurlu biber dolmasını deneyebilirsiniz. Peki, etli dolma nasıl yapılır? | Etli dolma tarifi | Bulgurlu biber dolma tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:55:00 -
Etli biber dolma tarifi | Etli bulgurlu biber dolma

Sofralarınızı renklendirecek damaklarınızı şenlendirecek bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, etli bulgurlu dolma nasıl yapılır?

Etli bulgurlu biber dolma tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı pilavlık bulgur
  • Yarım kilo kuşbaşı
  • 1 adet soğan
  • 7-8 adet dolmalık biber
  • 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • Maydanoz
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Etli bulgurlu biber dolma nasıl yapılır?

Bir tencereye eti alın ve suyunu çekene kadar pişirin.

Etin üzerine yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin,

Baharatları ilave edin ve ocağın altını kapatın.

Bir kaseye yıkadığınız bulguru, fıstığı, kuş üzümünü, zeytinyağını ve etleri alıp karıştırın,

Doğranmış maydanozları da karışıma ekleyin.

Harcı dolmalara doldurun. Biberlerin üzerinde bir parmak kadar boşluk bırakmaya özen gösterin.

Biberleri tencereye dizin arzu ederseniz kapak olarak domates kullanabilirsiniz. Domates istemiyorsanız biberlerin sap kısmını kullanabilirsiniz.

Sıcak su ve salçayı karıştırıp tencereye boşaltın.

Tencereye biberlerin yarısına gelecek kadar su koyun.

Tencerenin kapağını kapatın.

Su kaynayana kadar yüksek ateşte ardından kısık ateşte yemeğinizi pişirin.

Afiyet olsun.

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