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Aktüel

Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:29:55 -
Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu.
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