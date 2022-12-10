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Gündem Etkisiz hale getirildiler! MSB duyurdu
Gündem

Etkisiz hale getirildiler! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 17:23:00 -
Etkisiz hale getirildiler! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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