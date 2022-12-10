Etkisiz hale getirildiler! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."