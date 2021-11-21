Etkili İletişim Kurmanın Yolları Neler?

İletişim esnasında, karşı tarafa vermek istediğiniz mesajı en net haliyle ve mümkün olan en kısa sürede iletmek, etkili iletişim olarak tanımlanabilir. Kısaca günlük yaşantımızda insanlarla kurduğumuz etkileşime iletişim denir. İletişim, hayatımızı etkileyen önemli bir unsurken, etkili iletişim etkileşimi nasıl yöneteceğimizi bilmemiz önemli bir konudur. Doğru ve etkin bir iletişim kurmak öğrenilebilir.

Etkili ve sağlıklı bir iletişim için gerekenler neler?

Hoşgörülü olmalıyız

Karşımızdakini dinlemeliyiz

Empati kurmalıyız

Ön yargılarımızdan arınmış olmalıyız

Olumlu ve olumsuz eleştirilere açık olmalıyız

Beden dili, göz teması, ses ayarı ve hitap şekline dikkat etmeliyiz

İletişim kurarken sık yapılan hatalar

Kendi sorunlarımızla karşılık vermek

Tenkit etmek, yüksek tonda konuşmak

Acımazca eleştirmek

Nutuk Çekmek, öğüt vermek

Konuyu farklı noktalara taşımak

Bütünden kopmak

Alaycı bakmak

Yargılayıcı olmak

Suçlayıcı bir dil kullanmak

İletişimin engelleri