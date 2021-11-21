Etkili İletişim Kurmanın Yolları Neler?
Aile içi iletişim, çocukların anne-babalarıyla, birbirleriyle, eşlerin birbirleriyle ya da çocuklarıyla, duygu ve düşüncelerinin birbirine karşı aktarımında önemli bir yere sahiptir.
İletişim esnasında, karşı tarafa vermek istediğiniz mesajı en net haliyle ve mümkün olan en kısa sürede iletmek, etkili iletişim olarak tanımlanabilir. Kısaca günlük yaşantımızda insanlarla kurduğumuz etkileşime iletişim denir. İletişim, hayatımızı etkileyen önemli bir unsurken, etkili iletişim etkileşimi nasıl yöneteceğimizi bilmemiz önemli bir konudur. Doğru ve etkin bir iletişim kurmak öğrenilebilir.
Etkili ve sağlıklı bir iletişim için gerekenler neler?
- Hoşgörülü olmalıyız
- Karşımızdakini dinlemeliyiz
- Empati kurmalıyız
- Ön yargılarımızdan arınmış olmalıyız
- Olumlu ve olumsuz eleştirilere açık olmalıyız
- Beden dili, göz teması, ses ayarı ve hitap şekline dikkat etmeliyiz
İletişim kurarken sık yapılan hatalar
- Kendi sorunlarımızla karşılık vermek
- Tenkit etmek, yüksek tonda konuşmak
- Acımazca eleştirmek
- Nutuk Çekmek, öğüt vermek
- Konuyu farklı noktalara taşımak
- Bütünden kopmak
- Alaycı bakmak
- Yargılayıcı olmak
- Suçlayıcı bir dil kullanmak
İletişimin engelleri
- Dil ve anlatım güçlükleri
- Dinleme ve algılama yetersizliği
- Algılama farklılıkları
- Bilgi eksikliği
- Statü farklılıkları
- Cinsiyet farklılıkları ve kültürel farklılıklar
- Hatalı tanımlama
- Gürültü engeli